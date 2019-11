Bauen in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Platz für Gewerbe und junge Familien in Heimersheim

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Rat der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat grünes Licht für gleich drei Bauprojekte in Heimersheim gegeben. Unter anderem sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

Die Baukosten für dieses Doppelprojekt betragen geschätzt etwas mehr als eine Million Euro, davon entfallen rund 135.000 Euro auf die Idienstraße zwischen Heppinger Straße und Ziegelfeld. Dort wird es bald keinen Durchfahrtsverkehr mehr von und in Richtung Johannisberg geben. Poller am Bildstock werden dies verhindern und den bebauten Bereich zur reinen Anwohnerstraße machen. Der Verkehr soll dann durch das neue Gewerbegebiet rollen. Den Planungen stimmte nach dem Bauausschuss auch der Ortsbeirat zu.

Rund 70 neue Wohnungen sollen in den kommenden Jahren „Im Bülland“ in Heimersheim entstehen. Für den Bereich „Hungerberg“ fasste der Rat einstimmig den Aufstellungsbeschluss, auch wenn Wolfgang Schlagwein (Grünen) dort lieber Mehr- statt Einfamilienhäuser gesehen hätte. Dass es, „auch wegen immer neuer Forderungen der Grünen“, kaum noch möglich sei, günstig zu bauen, warf Rolf Deißler (FDP) Schlagwein vor. Bürgermeister Guido Orthen (CDU) schloss sich dem an, Geschossbebauung am Ortsrand lehnte er ab und verwies zudem auf eine vorliegende Warteliste mit 230 Interessenten an Grundstücken für Einfamilienhäuser. „Wir schaffen hier die Möglichkeit, Eigentum zu erhalten, auch indem wir die Preisbildung nicht dem Markt überlassen“, betonte das Stadtoberhaupt.