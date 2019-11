Am Martinstag : Junggesellenvereine erinnern an Ahrweiler Stadtbrand von 1689

Ahrweiler Am Martinstag in Ahrweiler siegt die Oberhut mit ihrem Schaubild, die Niederhut mit dem Feuer.

Einen Luftsprung vor Freude hat Dechant Jörg Meyrer gemacht, als er gesehen hat, was die Junggesellen der vier Huten in flammenden Lettern in die Nacht schrieben. Gleich zwei von ihnen huldigten beim Ahrweiler Martinsbrauchtum dem Jubiläum der Pfarrkirche.

Sie hätten sich bewusst für dieses überregionale Thema entschieden, weil es prägend für die ganze Gesellschaft gewesen sei und alle angehe, sagte der „Niddehöde“ Christoph Hecker. Auch seine Mitstreiter und er hatten einen Sieg zu feiern: Die Junggesellen der Niederhut um Schultes Fynn Terporten erhielten den Silberteller von Ortsvorsteher Peter Krämer für ihr Feuer. Dieses war nach Meinung der Jury bestehend aus Klaus Mührel, Leiter der Aloisiusschule und Martinsausschussvorsitzender, dem Schulelternbeiratsvorsitzenden der Aloisiusschule, Werner Gies, und Ahrweilers Ortsvorsteher Peter Krämer in Vertretung des Bürgermeisters sowie je einem Vertreter der vier Huten sowie der Junggesellenvereine am schönsten mindestens zehn Minuten „ordentlich“ als gleichbleibende Säule und „ohne schwarze Löcher“ abgebrannt.

1500 Fackelpunkte hatte nach Angaben von Schultes Lars Angsten das von Christopher Krah entworfene Schaubild der Oberhut aufzuweisen, das die Jury in Sachen Idee, Originalität, Heimatbezug sowie Lesbarkeit und Leuchtkraft überzeugte. „Und fast 300 Schanzen haben wir gebunden“, sagte er, bevor er die von Dechant Jörg Meyrer gestifteten Kupferplakette in die Luft streckte.

„Die Entscheidung war ganz, ganz knapp“, sagte Klaus Mührel, Leiter der Aloisiusschule, als Martinsausschussvorsitzender bei der Verkündigung des Ergebnisses am Ahrweiler Marktplatz. Dort gab es bei der Siegerehrung kein Halten mehr. Aus einer Konfettikanone regnete es rote Herzen, und die Mitglieder der siegreichen Huten lagen sich in den Armen. „Feuermeister“ oder „Schaubildmeister“ skandierten sie und trugen ihren Schultes respektive die verantwortlichen Feuerbauer und Schaubildzeichner auf den Schultern. Und die vielen Schaulustigen, Einheimische wie Touristen, jubelten mit den Junggesellen. Besonders auf der Ahrtorbrücke hatten sie sich Stunden zuvor versammelt, um bei besten Bedingungen – ohne Wind und Regen – den besten Blick auf den Feuerzauber in den Wingerten rund um die Altstadt zu haben und das selbst von den Volkskundlern vom Amt für Rheinische Landeskunde in Bonn als schützenswert anerkannte Ahrweiler Martinsbrauchtum zu genießen.