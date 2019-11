Acht Pkw beschädigt : Unbekannte schlagen Autoscheiben in Bad Neuenahr ein

Bad Neuenahr Auf dem Gelände eines Autohauses an der Heerstraße in Bad Neuenahr haben unbekannte Täter an acht BMW die Fensterscheiben an der Fahrerseite eingeschlagen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 4.35 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Heerstraße in Bad Neuenahr an acht BMW Fenster an der Fahrerseite eingeschlagen und so die Pkw aufgebrochen. Die Täter entwendeten laut Polizei Navigationsgeräte, Lenkräder inklusive Airbags und LED-Scheinwerfer.