Polizei ermittelt : Mann raubt Schmuck aus Juweliergeschäft in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Juwelierladen in der Altstadt von Ahrweiler ausgeraubt. Der Täter konnte fliehen, die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Mit mehreren Schmuckstücken ist ein noch unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag nach einem Raub auf ein Juwelierladen in Ahrweiler geflohen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann gegen 16.50 Uhr das Geschäft und ließ sich vom Juwelier mehrere Stücke aus der Auslage zeigen. Plötzlich schlug der Mann zu, entwendete mehrere Stücke in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages, verließ fluchtartig das Geschäft und floh zu Fuß in Richtung Ahr.