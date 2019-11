Alanus-Ringvorlesung : Welche Rolle die Liebe in der Architektur spielt

Auch ein Stück Architektur: Ein großes Bild prangt an der Wand des Eros-Centers an der Bonner Immenburgstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Alfter. Der Architekt Benedikt Stahl spricht in der Alanus-Ringvorlesung über Liebesnester und Freudenhäuser. Wer frivole Innenansichten aus dem ältesten Gewerbe der Welt und dessen Behausungen erwartet, wird aber nur bedingt fündig werden.

Zwar hat Stahl sich mit dem Stellenwert der Prostitution in der Antike, dem berühmten, wunderbar ausgemalten Puff in Pompeij und etwa auch dem zum touristischen Highlight avancierten Rotlichtbezirk in den Walletjes rund um die Oude Kerk in Amsterdam oder der verschämt an den Rand der Gesellschaft und ins städtische Abseits geschobenen Prostitution andernorts befasst. Doch sein geweitetes Augenmerk liegt eher auf einer anderen Ebene: „Haus und Freude“.

Info Ringvorlesung „Liebe usw.“ Die Ringvorlesung „Liebe usw.“ besteht aus elf Veranstaltungen, bei denen Gäste willkommen sind. Wenn nicht anders angegeben, beginnen diese mittwochs um 19.15 Uhr im Foyer der Alanus Hochschule, Campus II, Villestraße 3 in Alfter. „Von Liebesnestern und Freudenhäusern – Liebe in der Architektur“ heißt es am 13. November mit Achitektur-Professor Benedikt Stahl. Ausnahmsweise am Freitag, 22. November, steht mit „Geschwisterliebe versus Staatstreue? Antigone reloaded“ eine Schauspielaufführung mit anschließendem Publikumsgespräch unter Leitung von Professor Dominik Schiefner auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im großen Saal des Johannishofs in Alfter. Ein Gespräch und musikalische Begleitung erwarten die Teilnehmer am 27. November in der Lutherkirche an der Bonner Reuterstraße. Pfarrer Joachim Gerhardt spricht mit Gästen über das Thema „Bis dass der Tod uns scheidet – Liebe und Sterben“. Um „Digital Love? Liebe und Sexualität im digitalen Zeitalter“ geht es am 4. Dezember im Campus II mit der Medienpädagogin Professor Paula Bleckmann und ihrem Gast, der Diplom-Psychologin Tabea Freitag. Den Abschluss macht am 11. Dezember die Kunsthistorikerin Professor Gabriele Oberreuter unter dem Titel „Jauchzet, frohlocket! Vom Fest der Liebe zur Liebe des Festes: Weihnachtsdarstellungen im Wandel der Geschichte“.

„Was hat Freude mit Haus zu tun?“, fragt Stahl: „Da fange ich bei mir zu Hause an – ich freue mich, wenn ich zu Hause bin. Das ist zunächst einmal mein Freudenhaus.“ Das führt zu weiteren Fragen: Wie müssen Städte und Häuser beschaffen sein, in denen man sich wohlfühlt, in denen ein liebevolles Miteinander möglich wird? Es gibt Plätze, die Beziehungen fördern, Rückzugsräume, Orte zum Schlendern und Verweilen, sich zu treffen, Gespräche zu führen. „Wo das möglich ist, ist die Stadt menschlich – da ist, wenn es gut geht, auch Liebe.“ Die dichte Atmosphäre italienischer Plätze eigne sich als Vorbild für solche Ideen immer noch sehr gut, sagt der Architekt und Stadtplaner.

Benedikt Stahl. Foto: Thomas Kliemann

Der 59-Jährige ist Dekan des Fachbereichs Architektur und seit 2006 Professor für Architektur und Stadtraum an der Alanus Hochschule. „Es gibt auch die Freude, Architektur zu erfinden“, sagt er. Diese Freude übertrage sich auf die Menschen. Ein Beispiel dafür ist für ihn das Museum Kolumba in Köln, „ein Haus, das unglaublich gut gemacht ist, an dessen Besuch ich mich erfreue und an dem sich sicher auch die Leute erfreuen, die es erfunden und gebaut haben“.

Im Gegenzug gebe es auch lieblose Architektur: „Wenn ich durch die Städte gehe, fällt mir viel Liebloses auf.“ Was ist lieblos? „Im Maßstab Unmenschliches und im Detail schlecht Gemachtes finde ich lieblos“, sagt er. Auch dass sich die Menschen in den Städten dem Autoverkehr unterordnen müssen, empfindet Stahl so. Autobahnen, breite Trassen durch Städte nennt er „seelenlosen Raum“. Stahl hält eine allein auf gut funktionierende Automobilität gerichtete Städteplanung für anachronistisch und plädiert für „Städte für Menschen“, ein Buchtitel des dänischen Architekten und Stadtplaners Jan Gehl.

Die Liebe zum Auto gebe es auch, sagt Stahl schmunzelnd, doch die sei individuell ausgerichtet, nicht auf gemeinschaftliches Erleben. „Gute Architektur fördert Beziehungen.“ Stahl erinnert an die Kölner Kampagne „Liebe deine Stadt“, die für das Bewusstsein städtischer und architektonischer Qualitäten erstaunliche Ergebnisse gebracht habe.

Das Wort „Liebesnest“ hat für Stahl mit Paarbeziehung zu tun, und in diesem Zusammenhang mit „einrichten, bauen, planen“. „Eine Zweisamkeit, ein Zuhause einzurichten – ein wunderschönes Thema für die Architektur“, schwärmt Stahl. Es geht um Individualität und die Gestaltung einer Gemeinschaft. „Was braucht man für ein Liebesnest? Licht, Luft und Liebe“, sagt er. Stahl erinnert an Jan Vermeers Malerei und wie kunstvoll darin eine Alltagssituation ins richtige Licht gerückt wird: die Liebe zum Detail rückt hier ins Bild. „Häuser sind immer »Beziehungskisten«, und natürlich geht es da auch um gefühlte Welten.“