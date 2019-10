Ausdauertraining für die Demenzforschung : Bonner Forscher suchen unsportliche Probanden

Bonn Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen sucht Probanden für eine Studie. Die Teilnehmer sollten allerdings nicht allzu sportlich sein

In Deutschland leiden nahezu 1,7 Millionen Menschen an Demenz. Vor diesem Hintergrund hat das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) mit Sitz auf dem Venusberg eine neue Studie mit dem Namen „EnergI-Studie – Ausdauertraining im Alter“ initiiert. In deren Verlauf werden parallel zu einem individuell erstellten Ausdauertraining verschiedene Untersuchungen und bildgebende Verfahren durchgeführt, um detaillierte Einblicke in die Beeinflussung von Risikofaktoren einer Demenz zu erhalten. Für diese Studie sucht das DZNE noch Teilnehmer: Frauen und Männer im Alter von 65 bis 75 Jahren.