Christen in Deutschland : Den Kirchen laufen die Mitglieder weg

Potsdam/Bonn Katholische und evangelische Kirche in Deutschland verlieren immer mehr Mitglieder. Und die Corona-Krise macht die Situation nicht leichter.

Die Zahl der Kirchenaustritte steigt dramatisch, die Zahl der Taufen geht zurück: Die beiden großen Kirchen verlieren weiter Mitglieder. Allein in der Evangelischen Kirche im Rheinland ist die Zahl der Kirchenaustritte um knapp 23 Prozent gestiegen. Am 31.12.2019 zählte die Landeskirche noch 2 453 379 Gemeindeglieder, ein Jahr zuvor waren es noch 2,5 Millionen. Auch das Erzbistum Köln schrumpfte um rund 40 000 Gläubige – von 1 942 733 Mitgliedern Ende 2018 auf 1 905 902. Damit liegen die Kirchen der Region im bundesweiten Trend: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verlor 2019 rund zwei Prozent ihrer Gemeindeglieder und zählt jetzt bundesweit noch etwa 20,71 Millionen Protestanten. Ähnlich stark fallen die Verluste bei den Katholiken aus: Die Deutsche Bischofskonferenz meldete am Freitag noch 22,6 Millionen Gemeindeglieder – im Vorjahr waren es noch 23 Millionen.