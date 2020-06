Nach Corona-Ausbruch in Gütersloh : Besteht Armin Laschet den Test als Krisenmanager?

Heil kritisiert fleischindustrie

Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei dem Schlachtbetrieb Tönnies will Arbeitsminister Hubertus Heil Missstände in der Fleischindustrie beseitigen. Im ARD-„Morgenmagazin“ kündigte er am Montag scharfe Maßnahmen an: „Wir machen jetzt Schwerpunktrazzien der Arbeitsschutzbehörden des Zolls“, sagte der SPD-Politiker. „Wir müssen auch dafür sorgen, dass sich im Grunde genommen im System etwas ändert.“

Heil betonte, mit den vielen Subunternehmen und der Ausbeutung von Menschen müsse Schluss sein. „Unter der Bedingung der Pandemie wird aus dieser Form von Ausbeutung ein allgemeines Gesundheitsrisiko“, sagte der SPD-Politiker. „Das kann sich diese Gesellschaft nicht länger bieten lassen.“ Bereits in der Vergangenheit habe es Anläufe gegeben, die Bedingungen in der Fleischindustrie zu verbessern, doch diese Versuche seien immer wieder verwässert worden. Die Koalition müsse nun die von der Bundesregierung beschlossen Maßnahmen für strengere Regeln beim Arbeitsschutz in der Fleischindustrie umsetzen, sagte Heil.

Wegen des Corona-Ausbruchs in einer Fleischfabrik der Tönnies-Gruppe stehen im Kreis Gütersloh offenbar weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens bevor. Derzeit betrage die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Kreis 263, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Warendorf. Das liege deutlich über dem Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen in einer Woche, der in NRW gilt. „Weitere Maßnahmen“ seien nach jetzigem Erkenntnisstand notwendig, um die Situation im Kreis Gütersloh im Griff zu behalten und die Infektionswelle auf den Kreis der Tönnies-Mitarbeiter zu begrenzen, sagte Laumann.