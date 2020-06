„Kais Corona-Blues“ : Ippendorfer Musiker schreiben Lied über die Corona-Krise

Ippendorf Ippendorfer Musiker überbrücken mit „Kais Corona-Blues“ das monatelange Verbot gemeinsamer Auftritte. Im Lied kommt das Virus als verführerische Dame daher.

So auch Walter Wehrhan, der 1966 am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium mit seinen Schulfreunden Rüdiger Funke und Werner Schallenberg die Band „Blow Up Reunion“ gründete, die auch mehr als 50 Jahre später noch in gleicher Besetzung auftritt. Schon mehrfach ist die Dreierband in der Endenicher Harmonie aufgetreten, wo sie mit „Hits und Ohrwürmern der 60er Jahre ihre große Spielfreude gnadenlos auf das Publikum übertragen“ hatten, wie es dort in einer Ankündigung hieß.

Auch die Konzerte fielen der Pandemie zum Opfer

Das Coronavirus machte bisher alle Auftrittspläne der Ippendorfer Bands zunichte. Auch der Stammtisch fiel monatelang aus. Trotzdem traf man sich zum gewohnten Termin mit Handykamera und einem Glas Kölsch zum gemeinsamen virtuellen Gespräch. Dabei muss es laut Schlienkamp zu Kai-Uwe Theis’ „Geistesblitz“ gekommen sein, in dem er seinen Musikerkollegen die Idee des Corona-Blues vorstellte. Er schickte ein paar Gitarrenriffs in die Whatsapp-Gruppe des Stammtischs und vom Dorp bekam den Auftrag, den eingangs schon erwähnten Text zu schreiben. Was in der deutschen Übersetzung trivial und sexistisch daherkommt, hört sich in der von André Monshausen gesungenen englischen Version mit rockigem Countrysound hitverdächtig an: „I was blinded by her curly hair. Legs as endless as a railroad track. Why should I reject my Corona.“ (Ich war von ihrem lockigen Haar geblendet. Beine so endlos wie eine Eisenbahnschiene. Warum sollte ich meine Corona zurückweisen?).