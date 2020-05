Kommentar zu Erntehelfern in Bornheim : Frage des Anstands

Meinung Bornheim In Bornheim haben die Saisonarbeiter gegen miserable Zustände protestiert. In der Branche gibt es klar benennbare Profiteure, die die Wehrlosigkeit ihrer Arbeiter ausnutzen. Das ist schlicht unanständig, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Erntehelfer sind geduldige Menschen. Schon seit Jahren halten sie bisweilen miserable Arbeits- und Lebensbedingungen aus, weil sie auf das Geld angewiesen sind. Seit dem Frühjahr wissen wir, dass auch die heimische Landwirtschaft auf diese Arbeitskräfte angewiesen ist. Wenn ein alteingesessenes Unternehmen seine Helfer so reizt, dass sie den offenen Aufstand wagen, muss schon eine Menge vorgefallen sein. Diesen Menschen, die selbst in Not sind, ihren gerechten Lohn und eine angemessene Unterbringung in schwieriger Zeit zu verweigern, so der Vorwurf der Betroffenen, ist knapp gesagt, eine Sauerei. Sie ist auch nicht durch Umstände einer Insolvenz oder angebliche Missverständnisse zu entschuldigen.