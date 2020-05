Kommentar zum Obdachlosen Werner W. : Die Stadt hat verstanden

Meinung Beuel Der Obdachlose Werner W. war nach einem Einsatz des Ordnungsdienstes vom Platz unter der Südbrücke verschwunden. Bei allem Ärger über die Stadt muss man jedoch auch das Vorgehen im Anschluss anerkennen, kommentiert unser Autor.

Ob Arbeiter oder Professor – viele von uns kennen Werner W., weil er an einem vielfach frequentierten Engpass am Beueler Rheinufer sein Quartier aufgeschlagen hat. Nicht wenige besuchen ihn, bringen ihm Lebensmittel oder im Winter Decken und warme Kleidung. Werner W. ist eigentlich immer freundlich, bettelt nicht, stört niemanden. Das macht ihn sympathisch und beschert ihm diesen Zuspruch. In jüngster Zeit soll er sich verändert haben. Manche Passanten berichten von eigenartigen Rollenspielen bis hin zu verwirrten Auftritten. Mag sein, dass diese Äußerungen zutreffen. Dann wäre es erst recht an der Zeit, sich um ihn noch mehr zu kümmern.