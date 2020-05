Kommentar zum Tempolimit : Einfach ausprobieren

Meinung Berlin Weil man sich in eine Art Glaubenskrieg verstrickt hat, kommt die Debatte um das Tempolimit nicht voran – obwohl die Vorzüge einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich klar sind, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Warum der Verkehrssicherheitsrat so lange gebraucht hat, um eine Position zu einem Tempolimit auf der Autobahn zu finden? Das liegt sicher nicht an einer zu knappen Debatte oder fehlenden Argumenten. Die liegen alle vor. Weil man sich aber in eine Art Glaubenskrieg verstrickt hat, kommt die Sache nicht voran, obwohl die Vorzüge einer allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung eigentlich klar sind: Weniger Stress auf der Straße, weniger Unfälle und, wenn es gut geht, auch ein besser fließender Verkehr.

Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Einführung der Gurtpflicht. Auch diese Debatte hatte sich zu einem faktenbefreiten Glaubensstreit hochgegeigt, bis man die – heute übrigens unumstrittene Pflicht – erst ohne Bußgeld einführte und diese Regelung dann verschärfte, um am Ende einfach dabei zu bleiben. Das könnte eine Blaupause sein.

Vielleicht bekommt die leidige Sache ja durch die Erfahrung der zurückliegenden Wochen neuen Schwung. Wenig war für Städter und Autobahnbenutzer so angenehm wie der Straßenverkehr in einem normalen Maß. Wer seine wichtigen Termine per Telefon oder Videoschaltung erledigte, blockierte nicht die Straßen auf dem Weg zu einem vermeintlich bedeutenden Meeting. Die Botschaft? Ein wenig runterfahren tut uns allen gut und macht weniger Stress – vor allem auf den Straßen. Das darf gerne so bleiben. Ein Tempolimit würde dabei helfen.