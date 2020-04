Bauen und Wohnen : SPD-Fraktion startet Offensive für bezahlbaren Wohnraum in Bornheim

Baugebiet Me 18: Etwa 360 Wohnungen sollen auf dem knapp 13 Hektar großen Areal an der Stadtbahnlinie in Merten entstehen. Foto: Matthias Kehrein

Bornheim Die Nachfrage auf dem Bornheimer Wohnungsmarkt steigt. Die Sozialdemokraten analysieren das Handlungskonzept der Empirica und ziehen daraus ihre Schlüsse für die Zukunft Bornheims. Das Konzept soll ein Leitfaden für die Entwicklung bis 2030 sein.

Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist in Bornheim enorm. Immer drängender wird deshalb für Politik und Verwaltung die Frage, wohin die Reise bei der Stadtentwicklung in den nächsten Jahren gehen soll. Antworten gibt unter der Überschrift „Wohnen in Bornheim“ ein von der Stadt beim wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica in Auftrag gegebenes Handlungskonzept. Es soll ein Leitfaden für die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt bis 2030 sein.