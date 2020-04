Kommentar zur Freibäder-Öffnung : Alle Chancen ausloten

Meinung Bonn Ein Sommer ohne Freibäder? Die Bonner Stadtverwaltung hält eine Öffnung der Freibäder unter bestimmten Bedingungen doch für möglich. Dieses Freizeitangebot zu sichern, ist im Kern eine soziale Frage, kommentiert unser Autor.

Ein heißer Sommer ohne Freibäder: Das darf mitten in der Corona-Krise einfach nicht passieren. Die Menschen werden womöglich gezwungen sein, auf Urlaubsreisen selbst innerhalb Deutschlands zu verzichten. Wenn es dann nicht einmal die Alternative gibt, sich im Freibad zu erfrischen und zu entspannen, wird das nicht nur auf die Stimmung von Kindern und Jugendlichen fatale Auswirkungen haben. Dieses Freizeitangebot zu sichern, ist im Kern eine soziale Frage. Und eine von Sicherheit und Ordnung: Was passiert denn, wenn die Leute stattdessen in den Rhein springen? Oder sich an öffentlich zugänglichen Seen der Umgebung drängen? Soll dann die Polizei die Menschen auseinandertreiben?