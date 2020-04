Kommentar zu geschlossenen Grenzen : Mehr-Klassen-Europa

Seit des gravierenden Ausbruchs des Coronavirus sind die Grenzen in der EU überwiegend dicht. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Brüssel Als das Coronavirus sich in Europa ausgebreitet hat, waren die Grenzen plötzlich dicht. Doch so schnell die Übergänge wieder kontrolliert wurden, so langsam dauert deren Öffnung. Diese Unsicherheit hilft den Bürgern nicht, kommentiert unser Autor.

Von Detlef Drewes

Als das Virus kam, gingen die Schlagbäume runter. Es war dieser fast schon protektionistische Reflex, der einen Teil des europäischen Traums zerstörte. Denn als die Grenzen geschlossen wurden, machten die Regierungen klar, dass sie immer noch nicht an diese Gemeinschaft glauben und ihre Fähigkeit, alle Herausforderungen besser gemeinsam zu bewältigen. Im konkreten Fall führte dies zu Verärgerungen und Brüskierungen. Belgien, das keine eigene Produktionsstätte für medizinische Schutzausrüstungen mehr hat, sah sich plötzlich von wieder zum Leben erwachten Grenzen eingesperrt. Die anfänglichen Exportverbote für Atemmasken und andere Utensilien verstärkten dieses Gefühl noch.