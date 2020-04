Lockerung der Corona-Regeln : In Bonn und der Region sind wieder mehr Menschen unterwegs

Bonn Mit der Wiederöffnung der Geschäfte hat Deutschland seine Corona-Regeln gelockert. Wie wirkt sich das auf den Straßen und Innenstädten aus? Ein Überblick zeigt: Die Zahl der Fußgänger, Radfahrer und Autos auf den Straßen in Bonn und der Region nimmt zu.

Wieder mehr Fußgänger in Bonn unterwegs

Die Internetseite hystreet.com veröffentlicht die Passantenfrequenz, also die Besucherzahl in Innenstädten, von 57 Orten in Deutschland. Auch Bonn ist mit drei Messpunkten gelistet. Vergleicht man die Kurven der Poststraße im Verlauf des März und April, zeigen sich die immer schärferen Corona-Maßnahmen deutlich. In der Woche vom 2. bis zum 8. März, bevor in Deutschland die ersten Corona-Emfpehlungen gegeben und Großveranstaltungen abgesagt worden sind, lag die Zahl bei insgesamt 187.816 Menschen. Im Vergleich dazu ist die Passantenfrequenz in der Woche vom 23. bis 29. März, als das Kontaktverbot in Deutschland durchgesetzt wurde, stark gesunken: auf 43.452 Menschen. Vergleicht man die durchschnittlichen Tageswerte um die Mittagszeit, war laut den Zahlen von Hystreet gerade einmal ein Fünftel der Passanten unterwegs, die vor den Einschränkungen die Innenstadt besuchten.