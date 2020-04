Kommentar zur Aussage von Schäuble : Wie weit gilt das Recht auf Leben?

Meinung Düsseldorf Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagt, das im Grundgesetz verankerte Grundrecht auf Leben gelte nicht absolut. Damit hat er eine Wahrheit gelassen ausgesprochen. Für Politiker in hohen Staatsämtern sind solche Aussagen dennoch heikel.

Der Dogmatik der Grundrechte begegnet in der Regel nur, wer sich für ein Studium der Rechtswissenschaften entscheidet. Jurastudenten lernen etwas von Schutzbereichen, von Abwehrrechten, von der Verhältnismäßigkeit. Das klingt technisch, aber in den Grundrechten steckt, nicht nur bildlich, Leben.

Und so werden Fragen erörtert, die oftmals nicht über die Flure der juristischen Fakultäten hinaus getragen werden. Ist das Recht zu Demonstrieren nicht elementar? Muss nicht die Religionsausübung gewährleistet werden? Darf der Staat einfach so verfügen, dass ich zu Hause bleiben muss?

Grundrechte – um kurz zu den Fundamenten zurückzukehren – sind im Grundsatz Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Sie sind in den Artikeln 1 bis 19 des Grundgesetzes aufgeführt: die Berufsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, auch die Pressefreiheit. In einer Gemeinschaft aber kann nicht jeder nur das tun und lassen, was er will, weshalb sich die Gesellschaft Regeln auferlegt. Und mit diesen Regeln dürfen fast alle Grundrechte mit Augenmaß eingeschränkt werden.