Kommentar zu den Laschet-Vorwürfen an Kommunen : Ohne Bodenhaftung

Armin Laschet hat sich gewaltig im Ziel geirrt. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind weder Rivalen noch Gegner des Ministerpräsidenten. Schon gar nicht in diesen Krisenzeiten. Sondern sie sind eher sowas wie Arbeitsameisen, die zurzeit alles umsetzen müssen, was in Düsseldorf und Berlin beschlossen wird.

Weiß er nicht, was die Ämter vor Ort zurzeit alles am Bein haben? Die Städte, Kreise und Gemeinden müssen ja auch noch die Kontaktsperren, Quarantänen oder die Einhaltung von Hygienevorschriften überwachen sowie die Kontaktketten von Infizierten recherchieren. Da kommt die kurzfristige Vorbereitung für die Schulöffnung noch kurz mal obendrauf. Wer sich in den Rathäusern und Schulen umhört, erfährt schnell, dass sich die Anordnungen und Vorgaben aus der Landeshauptstadt praktisch stündlich ändern. Und oft sei nicht mal klar ersichtlich, was genau Empfehlung und was unabdingbare Vorschrift sei, heißt es. Mal reicht das Händewaschen, dann müssen doch Desinfektionsspender her. Und es weiß ja mittlerweile jeder im Land, wie schwierig die Beschaffung solcher Schutzmaterialien ist.