ÖPNV in Bonn : SWB kündigen Uniklinik bestehenden Jobticket-Vertrag

Bonn Weil die Abgabemenge zu gering gewesen sei, haben die Stadtwerke Bonn den bestehenden Jobticketvertrag mit der Uniklinik gekündigt. Eine Lösung für die Mitarbeiter sei jedoch in Sicht. Zugleich sollen Parkgebühren steigen.

Der Vorstandsvorsitzende des UKB, Wolfgang Holzgreve, erklärte auf Nachfrage allerdings: "Die Kündigung des Jobtickets durch die SWB und unsere nachfolgende Umstellung auf ein Großkunden-Abo entspricht den Regularien, da die Quote für das Jobticket mit etwa 3500 Nutzern, bezogen auf unsere gesamte Mitarbeiterzahl von über 8000, nicht mehr reichte." Das Klinikum sei im Vergleich mit anderen Unternehmen in einer Sondersituation, weil dort im Schichtdienst rund um die Uhr gearbeitet werde, teilweise zu Zeiten, in denen gar keine oder kaum Busse verkehrten.

In der vergangenen Woche hat die Stadt ihr Projekt Jobwärts - einfach. besser. pendeln. vorgestellt. Es beruht auf einer Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Zukunftsnetz Mobilität und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Ein Team wird auf Unternehmen zugehen und auch auf Anfrage Pendleranalysen erarbeiten, wie Autoverkehre vermieden und alternative Verkehrsmittel genutzt werden können. Auf der Internetseite werden Fahrgemeinschaften (Organisation per App möglich) genannt oder Pedelec-Wochen zur Probe. Das Geld für vier zusätzliche Stellen zahlt überwiegend der Bund aus dem Lead-City-Fördertopf.

Der Bund fördert in Bonn und vier weiteren Städten mit Millionenbeträgen zeitlich befristete Projekte, um herauszufinden, mit welchen Hebeln sich der Umstieg auf den Nahverkehr, aber auch auf das Rad forcieren ließe. Eine Säule ist das betriebliche Mobilitätsmanagement, hinter dem sich der leichtere Zugang für Unternehmen zum Jobticket verbirgt. Die SWB halten es für verfrüht, eine erste Bilanz zu ziehen. "Das betriebliche Mobilitätsmanagement bei der Stadt Bonn hat gerade erst begonnen, hier ist noch kein Erfolg zu messen. Im Bereich Lead City haben sich drei Firmen für das Jobticket-Modell zur Abnahme entschieden", erklärte SWB-Sprecher Michael Henseler. Mit Einführung von Lead City haben sich die Konditionen für Unternehmen mit Sitz in Bonn während der zweijährigen Projektlaufzeit verändert. Neukunden, die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen, aber noch nicht zu den Großkunden gehören, müssen nicht wie bisher für die komplette Belegschaft Tickets abnehmen. Im ersten Vertragsjahr liegt die Abnahmequote bei 35 Prozent, im zweiten Jahr bei 50 Prozent. Der Einzelpreis betrage pro Jobticket-Nutzer monatlich 56 Euro. Mit diesen Fahrscheinen können Kunden im ganzen Gebiet des VRS fahren. Es reicht vom Oberbergischen Kreis bis zum Kreis Euskirchen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg hält den Versuch, in Bonn mit einer niedrigeren Quote neue Kunden zu werben, "für vernünftig", wie VRS-Sprecher Holger Klein dem GA sagte. Derzeit führen 211.000 Kunden im VRS-Gebiet mit einem solchen Jobticket. Die ursprüngliche Idee einer 100-Prozent-Abnahmequote gehe, so Klein, auf einen Solidargedanken zurück. In der letzten VRS-Zweckverbandsversammlung haben die dort vertretenen Kommunalpolitiker vorgeschlagen, auch außerhalb Bonns die bisherige Regel aufzuweichen. In einem Pilotprojekt bis 2022 können Firmen im ersten Jahr 70 Prozent, im zweiten 85 Prozent und erst im dritten Jahr 100 Prozent abnehmen.