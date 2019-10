Versammlung auf dem Münsterplatz : Hunderte Trecker zur Landwirte-Demo in Bonn erwartet

Info

Das Bundeskabinett hat sich im September auf ein Maßnahmen-Paket zur Reform der Landwirtschaft geeinigt. Ein dreistufiges Tierwohllabel soll freiwillig zunächst für Schweine zeigen, später auch für Rinder und Geflügel, ob die Tiere unter besseren Bedingungen aufwachsen als den gesetzlichen Mindeststandards.

In Brüssel will die Regierung sich für eine EU-weite Pflicht einsetzen. Stallumbauten für mehr Tierwohl sollen erleichtert werden. Das Insektengift Glyphosat wird ab 2020 teilweise und Ende 2022 ganz verboten. In Schutzgebieten werden Pflanzenschutzmittel und Insektizide verboten. Landwirte müssen den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgleichen.