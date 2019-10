Gedenken an Bombardierung : Darum läuten am Freitag um 11 Uhr alle Glocken in Bonn

Bonn Um 11 Uhr an diesem Freitagvormittag läuten in Bonn die Glocken aller Kirchen, um an die Bombardierung der Stadt am 18. Oktober vor 75 Jahren zu erinnern.

Wie in jedem Jahr wird auch an diesem Freitag, 18. Oktober, dem 75. Jahrestag der Bombardierung, der rund 300 Bonner Bombenopfer gedacht. Um 11 Uhr findet im Innenhof des Frauenmuseums Bonn, Im Krausfeld 10, eine Gedenkfeier statt. Gestalten werden die öffentliche Veranstaltung Vertreter des Frauenmuseums, Curt Delander von der Initiative "Heilige Gertrudis", Vertreter der Stadt Nivelle in Belgien und mehrere Bonner Vereine.