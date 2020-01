Rattenbekämpfung : Auf einen Bürger in Bonn kommen drei Ratten

Auf einen Bürger in Bonn kommen drei Ratten

Wer die Augen offenhält, kann in Bad Godesberg auch tagsüber auf eine Ratte treffen. So wie hier vor einiger Zeit im Kurpark. Foto: Ronald Friese

Bonn. Rund eine Million Ratten dürften geschätzt in Bonn leben. Die Stadt setzt beim Kampf gegen die Nagetiere nicht mehr auf den großflächigen Einsatz von Bekämpfungsmitteln, sondern geht gezielt vor.

Der Rattenbefall im Bonner Stadtgebiet ist nicht höher als in anderen Kommunen. Das hat die Verwaltung bei der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg in 2019 mitgeteilt. Tendenziell würden die beauftragten Fachfirmen einen vergleichsweise geringen Befall bescheinigen. Bis Ende 2017 wurde in regelmäßigen Abständen das gesamte Bonner Stadtgebiet mit Ködern belegt.