Bönnsch-Kolumne : Et Sauferke von nebenan

Bonn Georg Cornelissen ist Sprachforscher beim Landschaftsverband Rheinland (LVR). Für den GA schreibt er über das Bönnsch, das man zu Beethovens Zeiten sprach – passend zum 250. Geburtstag des Komponisten.

„Bonnes“ gehört ebenfalls dazu, auch wenn viele dieses Wort nicht mehr kennen. Der „Bonnes“ war einmal der kleinste Knecht oder die unterste Magd auf einem Bauernhof: Er oder sie musste den Schweinestall säubern; was das für die Arbeitskleidung bedeutete, kann man sich gut vorstellen. „Bonnes“ ist oder war in einer landwirtschaftlich geprägten Welt angesiedelt, mancherorts in der Eifel wurden Kälber bestimmter Größe so genannt. Das „Rheinische Wörterbuch“ informiert, dass „Bonnes“ im Raum Bonn früher auch ein „dicker, draller, kleiner Junge“ sein konnte. Wer von der unteren Sieg stammt, kennt „Bonnes“ vielleicht als Bezeichnung für einen vertrockneten Nasenpopel.