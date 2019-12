Ärzte entfernen Magen : Uniklinik muss Schmerzensgeld nach Krebsdiagnose zahlen

Bonn Ein Vergleich vor dem Bonner Landgericht ergab: Die Uniklinik muss nach einem Behandlungsfehler 70.000 Euro Schmerzensgeld an einen 62-jährigen Patienten zahlen.

Der Gewichtsverlust kam schleichend, konnte aber durch nichts erklärt werden. So ließ sich der 62-jährige Mann erstmals im Oktober 2015 untersuchen. In der Bonner Uniklinik wurde eine Magenschleimhaut-Entzündung diagnostiziert und auch behandelt. Der Gewichtsverlust aber wurde nicht gestoppt.

Patient verklagt Uniklinik Bonn auf 75.000 Euro Schmerzensgeld

Ein gravierender Ärztefehler, so der 62-Jähige, der nach Entfernung seines gesunden Magens die Uniklinik auf 75.000 Euro Schmerzensgeld sowie Feststellung aller zukünftig noch eintretenden Folgen verklagt hat. Wie Gerichtssprecher Tobias Gülich mitteilte, wirft der Kläger den Medizinern der Klinik vor, dass sie einen Diagnosefehler gemacht haben, aber auch dass dem Tumorkonsilium mit Ärzten verschiedener Disziplinen ein grober Fehler bei der Befunderhebung unterlaufen ist. Sie hätten die sich widersprechenden Untersuchungsergebnisse nicht überprüft und – ohne weitere Kontrolle – die Magenentfernung angeordnet. Und das „bei einem so schwerwiegenden Eingriff, der nicht rückgängig gemacht werden“ könne. Schließlich sei seine Lebensführung erheblich eingeschränkt: Der heute 65-Jährige leidet an starker Leistungsreduzierung sowie Gewichtsverlust. Zwar könne er essen, aber stets nur kleinste Portionen, bis zu achtmal am Tag.