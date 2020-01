Einzelhandel äußert Kritik : Händler in Bonn ärgern sich über die Bonpflicht

BONN Ein neues Gesetz verpflichtet Einzelhändler, bei jedem Kauf einen Kassenbon auszudrucken. Das sorgt bei den Unternehmern in Bonn für Unverständnis. Besonders Kiosk- und Imbissbetreiber sind sauer.

Kassenzettel am Clubtresen? : Was die Bonpflicht für Händler und Verbraucher bedeutet

Weil die Ausgabe von Kassenzetteln für jeden einzelnen Kauf auch mit einem zeitlichen Aufwand verbunden ist, denkt Zeki bereits darüber nach, künftig bei Hochbetrieb in Doppelbesetzung zu arbeiten: „Einer müsste die ganze Zeit an der Kasse stehen, der andere bedient. Das bedeutet aber geschätzt 100 Stunden mehr Arbeit im Monat“, schätzt Zeki. Zudem habe er in der Tante-Emma-Filiale in Köln, in der er zuvor gearbeitet hatte, bereits die Erfahrung gemacht, dass die Kunden gar keine Bons wollen: „In Köln haben wir immerhin noch die Messebesucher, die nach einen Kassenbeleg fragen, das wird in Bonn anders sein.“