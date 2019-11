Prozess am Bonner Landgericht : Stadt Bonn und VW sollen sich außergerichtlich einigen

Bonn Die Stadt Bonn und der Volkswagenkonzern sollen eine außergerichtliche Lösung finden. Das ergab die Verhandlung am Mittwochmorgen am Bonner Landgericht. Bonn hatte den Wolfsburger Konzern auf knapp 700.000 Euro Schadenersatz verklagt.

Die Stadt Bonn nutzt Dieselfahrzeuge von Volkswagen unter anderem bei der Feuerwehr, beim Sozial- und beim Ordnungsamt und 27 dieser städtischen Wagen sind mit dem sogenannten EA-189-Motor ausgestattet. Weil der mit der von VW eingesetzten Manipulationssoftware ausgestattet war, hat die Bundesstadt den Wolfsburger Konzern vor dem Bonner Landgericht auf knapp 700.000 Euro Schadenersatz verklagt. Nach dem Termin am Mittwochmorgen haben beide Parteien nun vier Wochen Zeit, eine außergerichtliche Lösung zu finden. Falls das bis zum 18. Dezember nicht geschieht, will die Kammer am 5. Februar 2010 ihre Entscheidung verkünden.

Und die könnte möglicherweise eher zu Gunsten der Stadt ausfallen: Jedenfalls legt das die bisherige Rechtsauffassung der meisten deutschen Gerichte nahe und auch in Bonn gehen die Zivilverfahren meist zu Gunsten der klagenden Autobesitzer aus, wie Bellin darlegte. Zunächst drehte sich in dem Termin allerdings erst einmal alles um die Frage, ob die Verhandlung überhaupt in Bonn stattfinden darf. Es gebe eine Vereinbarung, der zu Folge der Gerichtsstand Braunschweig sei, legten die Volkswagen-Anwälte dar. Das stehe in den Allgemeinen Vertragsbedingungen. Dem mochte Rechtsanwalt Tobias Ulbrich allerdings so gar nicht folgen: Zum einen gälten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Konzerns nur für Kauflaute und nicht für Kommunen und zum anderen sähen die Ausschreibungsbedingungen der Stadt klar Bonn als Gerichtsstand vor.