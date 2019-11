Kommentar zur Beethovenhalle : Absage wirft Fragen auf

Meinung Bonn Die Stadtverwaltung hat die Beiratssitzung zur Beethovenhalle kurzfristig abgesagt. Die Absage hat eine besondere Qualität, die offizielle Begründung klingt nicht überzeugend, kommentiert Andreas Baumann.

Auf den ersten Blick wirkt die Aufregung in den Ratsfraktionen wie ein Sturm im Wasserglas. Wenn eine Gremiensitzung verschoben wird – was macht das schon? Doch die urplötzliche Absage des Projektbeirats Beethovenhalle durch Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Stadtdirektor Wolfgang Fuchs hat eine besondere Qualität. Dieser Beirat ist die wichtigste politische Kontrollinstanz für die krisenhafte Sanierung des Baudenkmals. Zwar berichtet die Stadtverwaltung auch in den Ratssitzungen kurz und mündlich aus der Beethovenhalle. Ausführliche schriftliche Berichte – unabdingbar bei dem komplexen Thema – liefert sie jedoch dem Beirat, und dort wird auch intensiv inhaltlich diskutiert.

Allerdings ziemlich selten. In diesem Jahr hat die Stadtspitze ganze drei Beiratssitzungen anberaumt; die letzte im Juli. Um so erstaunlicher, dass Sridharan und Fuchs die Sitzung am Dienstag so kurzfristig gestoppt haben. Ihre offizielle Begründung, der überarbeitete Terminplan für die Sanierung sei noch nicht geprüft, klingt nicht überzeugend. Denn: Dass der „finale Stand“ bis „Ende November“ erwartet werde, kommt keineswegs überraschend, sondern steht schon in einer Mitteilungsvorlage, die spätestens seit Montag auf der Internetseite der Stadt zu finden war. Man fragt sich also: Was steckt wirklich hinter der ungewöhnlich kurzatmigen Absage?