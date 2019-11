GA gelistet : Diese Restaurants und Kneipen bieten Käsefondue

Bonn Käsefondue ist besonders beliebt zu Hause mit der Familie oder Freunden. Doch auch einige Restaurants in Bonn und der Region sowie eine Kneipe bieten die Spezialität mittlerweile auf der Karte an. Wir geben einen Überblick.

Ein großer Topf voller Käse, dazu verschiedene Zutaten wie Brot oder Kartoffeln zum Eintauchen: Käsefondue gehört zu den beliebtesten Gerichten in der kalten Jahreszeit und den Feiertagen, viele verbinden das Gericht mit einem gemütlichen Abend im eigenen Wohnzimmer mit Freunden oder der Familie. In Bonn und der Region gibt es aber auch einige Möglichkeiten, Käsefondue außerhalb der eigenen vier Wände zu genießen. Eine Übersicht:

Mademoiselle

Das Mademoiselle in Bonn-Endenich bietet neben Spezialitäten wie Baeckeoffe oder bretonischen Felsenaustern auch ein Fondue d’Alsace an. Auf Vorbestellung ab zwei Personen serviert das französische Restaurant ein Elsässer Käsefondue mit Kartoffeln, gegrilltem Hähnchen, eingelegtem Gemüse, Dips, Brot und Salat. Zwei Käsesorten stehen zur Auswahl: Neben der Variante mit Gruyère AOP und Emmentaler kann auch Munster AOP und Emmentaler bestellt werden.

Gesindehaus

Inselhotel

Das Restaurant des Inselhotels in Bad Godesberg bietet neben regionalen und internationalen Gerichten auf Vorbestellung und nach Saison ein Käsefondue nach Schweizer Art für vier Personen an. Serviert werden dazu „viele Leckereien“.

Limes

Fast schon eine Tradition hat das Limes in der Bonner Altstadt entwickelt. Wo sonst das Bier über die Theke gereicht wird, kommt an den Sonntagen im Dezember das Fondue auf die Tische. An den Sonntagen bis Weihnachten wird in der Kneipe ein All-you-can-eat mit Käse, wahlweise mit Kirschwasser, verschiedenen Baguettesorten, Weintrauben und Kartoffeln serviert. Reservierungen werden an der Theke entgegengenommen.