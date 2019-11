Deutsche Bank in Bonn : Kunden am Kaiserplatz kommen nicht an Bankautomaten

Bonn Ärger bei Kunden der Deutschen Bank: Seit dem Wochenende können sie außerhalb der Dienstzeiten nicht mehr in den Schalterbereich der Filiale am Kaiserplatz in Bonn. Die Tür ist defekt.

Eine defekte Eingangstür zur Filiale der Deutschen Bank am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt hat am Wochenende bei einigen Kunden für Irritation gesorgt. Sie konnten nicht wie gewohnt den ansonsten auch außerhalb der Dienstzeiten geöffneten Schalterbereich der Bankfiliale betreten.

Somit konnten die Kunden weder Geld abheben noch Überweisungen tätigen. Das ist in diesen Tagen auch weiterhin nach Dienstschluss nicht möglich, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bank am Dienstag zu einer Anfrage des General-Anzeigers von Montag. Als Grund nannte der Banksprecher einen Schaden an der Eingangstür. Man bemühe sich, diesen Defekt zurzeit „unter Hochdruck“ zu beseitigen.

Was konkret an der Eingangstüre defekt ist und wie es zu dem Schaden gekommen ist, dazu wollte der Sprecher der Deutschen Bank sich aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich äußern. Nur soviel: „Wir bemühen uns, dass unsere Kunden schnell wieder auch außerhalb unserer offiziellen Öffnungszeiten Zutritt zum SB-Bereich unserer Filiale erhalten“, sagte er.