Wegfall wegen Weihnachtsmarkt : Keine mobilen Radabstellanlagen für die Bonner City

Bonn Für die abgebauten Fahrradständer in der Bonner Innenstadt werden während des Bonner Weihnachtsmarktes keine mobilen Radabstellanlagen aufgebaut. Der ADFC beklagt Versäumnisse der Stadt.

Im vergangenen Jahr habe die Stadt auf Drängen des ADFC noch nachjustiert und beispielsweise am Brunnen auf der Straße In der Sürst eine Ausweichanlage aufgestellt. Damals hätten Mitarbeiter dem ADFC gegenüber kundgetan, sie würden in diesem Jahr die Ausweichmöglichkeiten und Hinweistafeln einplanen. „Wir wollen doch alle, dass die Besucher des Weihnachtsmarkts statt mit dem Auto mit Nahverkehr und Fahrrad in die Stadt kommen, und dann sind solche Versäumnisse doch absolut kontraproduktiv“, sagt Böttcher.