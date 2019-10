Kollegen mit weichem Fell : Bonner Polizei bildet neue Hunde aus

Bonn Wenn Fox groß ist, wird er mal Sprengstoffhund. Und Teddy Schutzhündin. Zwar sind die Hunde noch nicht ausgebildet, die Bonner Polizei freut sich aber bereits über zwei neue, haarige Kollegen.

Er ist gerade mal zehn Wochen alt und schon bei der Polizei. Geht nicht? Oh doch. Die Bonner Beamten begrüßen den kleinen Malinois-Rüde Fox neu im Kollegium. Er wird in zwei Monaten, wenn er ein Jahr alt ist, ein aktives Mitglied bei der Diensthundeführerstaffel in Bonn.