Streit um Top-Managerin : Machtkampf in Bonner Uniklinik dauert an

Machtkampf in Bonner Uniklinik dauert an

Bonn In der Bonner Uniklinik auf dem Venusberg gibt es einen Machtkampf zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Holzgreve. Im Streit um die Top-Managerin Dorothee Dzwonnek hat nun Aufsichtsratsmitglied Horst Löffel Stellung bezogen.

Nachdem der GA über einen Machtkampf zwischen Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden der Uniklinik berichtet hat, meldet sich nun ein Aufsichtsratsmitglied zu Wort. Horst Löffel, Mitarbeitervertreter in dem Gremium, sagte auf Nachfrage: "Ich sorge mich um die mittel- und langfristige Zukunft des Universitätsklinikums. Es ist genug Porzellan zerbrochen worden, auch vonseiten der zuständigen Ministerien", erklärte Löffel, der auch im UKB-Personalrat sitzt. Er bestätigte, dass es zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und Ärztlichen Direktor Wolfgang Holzgreve, dem Aufsichtsrat und den Ministerien erhebliche Probleme in der Beurteilung des weiteren Vorgehens gibt. Holzgreve nahm dazu am Mittwoch bis Redaktionsschluss keine Stellung.

Wie am Mittwoch berichtet, hatte ein Mitglied des vertraulich tagenden Aufsichtsrats den Vorwurf geäußert, der Vorstandsvorsitzende würde sich in die inneren Angelegenheiten des Aufsichtsrats zu Personalfragen einmischen. Konkret ging es um die Bestellung Dorothee Dzwonneks, der langjährigen Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und ehemaligen rheinland-pfälzischen Staatssekretärin, zur neuen kaufmännischen Direktorin des UKB. Sie sollte zum 1. April Nachfolgerin des ans Kölner Uniklinikum gewechselten Damian Grüttner werden.

Holzgreve äußert sich nicht zu internen Papieren

Im Anschluss an den einstimmigen Personalbeschluss des Aufsichtsrats am 22. Februar soll es Holzgreve gewesen sein, der eine Verfahrensprüfung beim Wissenschaftsministerium angestrengt hat. Darauf weist ein Protokoll der Juli-Sitzung des Aufsichtsrats hin, in dem Holzgreve namentlich erwähnt wird. Der GA kennt den Inhalt des Dokuments. Holzgreve teilte dazu am Dienstag mit: "Die Wahl von Vorstandsmitgliedern ist die Aufgabe des Aufsichtsrates und nicht des Vorstands." Zu internen Papieren äußerte er sich nicht.