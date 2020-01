Kommunalwahl 2020 : Das sind die drei OB-Kandidaten für Bonn

Bonn Nach CDU und SPD haben jetzt auch die Grünen mit Katja Dörner ihre Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt gewählt. Die Linken werden wohl auch einen eigenen Spitzenkandidaten küren, die FDP überlegt derzeit noch.

Selbstbewusst hat sich jedenfalls die frisch gekürte Oberbürgermeisterkandidatin Katja Dörner bei ihrer Nominierung zur Wahl am Freitagabend für das oberste Verwaltungsamt der Stadt gezeigt. Die 43-jährige Bundestagsabgeordnete, seit 2009 sitzt sie im Parlament und ist derzeit stellvertretende Fraktionschefin, sieht realistische Chancen für die Grünen, im September nicht nur erstmals den Posten der Oberbürgermeisterin zu besetzen, sondern auch als stärkste Partei in den Stadtrat einzuziehen. Sie freue sich auf den Wahlkampf, sagte die gebürtige Siegenerin. Zuvor hatte Dörner in ihrer Rede aufgezeigt, wofür sie eintreten will, und warum sie nach fast elf Jahren im Bundestag bereit wäre, „der Spree den Rücken zu kehren und mehr Zeit am Rhein zu verbringen”. In der Verkehrspolitik sehe sie in Bonn „viel Luft nach oben”. Um die Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene erfüllen zu können, sieht sie es als erforderlich an, allen Verkehren Vorrang zu gewähren, die keinen Dreck produzierten. „Die Orientierung der Verkehrspolitik am Auto muss ein Ende haben.” Eine attraktivere Fahrradinfrastruktur, eine Seilbahn und eine Radbrücke über den Rhein, wie sie der ADFC vorgeschlagen hatte, seien notwendig. Auch seien mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr geboten.