Kreisparteitag der CDU : Ashok Sridharan soll Oberbürgermeister in Bonn bleiben

Bonn Die Bonner CDU hat auf ihrem Kreisparteitag im Maritim-Hotel Oberbürgermeister Ashok Sridharan erneut als Kandidaten für das OB-Amt bei der Kommunalwahl 2020 nominiert.

An diesem Samstag tagen auch die Liberalen, um ihre Kandidaten für den Stadtrat aufzustellen. Dabei erzielte FDP-Ratsfraktionschef Werner Hümmrich bei der Kandidatenkür im Clara-Schumann-Gymnasium als Spitzenkandidat ein Ergebnis von 93,5 Prozent. Einen OB-Kandidaten wird die FDP an diesem Samstag nicht nominieren. Bislang ist, wie berichtet, noch unklar, ob die Liberalen überhaupt mit einem eigenen OB-Kandidaten in den Kommunalwahlkampf ziehen oder ob sie Sridharan unterstützen wollen.

Eingestimmt in den Wahlmarathon hatte am Morgen im Maritim-Hotel Innenminster Herbert Reul. Er machte unter anderem deutlich: "Der Staat funktioniert nur, wenn sich alle an die Regel halten." Wer Regeln ändern wolle, habe dazu in den demokratischen Gremien die Gelegenheit, etwa im Stadt- oder Gemeinderat. Das war für Kreisvorsitzenden Christos Katzidis das Stichwort, den Wahlgang mit Sridharan zu eröffnen.