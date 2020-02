Beschluss im Stadtrat : Wie es nach dem Aus des Cityrings in Bonn weitergeht

Bonn Eine überraschende Wende hinsichtlich der Verkehrsführung auf dem Bonner Cityring gab es am Donnerstag im Stadtrat. Die Schleife an der Kaiserstraße kommt dauerhaft weg. Wir geben einen Überblick über die einzelnen Beschlüsse im Rat.

Der Cityring ist endgültig zur Belastungsprobe für die Koalition im Stadtrat geworden – denn er ist seit Donnerstagabend in seiner althergebrachten Form Geschichte. So wird die Fahrt vom Martinsplatz/Am Hof durch die Wesselstraße zum Busbahnhof nicht mehr möglich sein. Autos sollen von dort nicht mehr den Hauptbahnhof oder den Bonner Norden erreichen können. Der Verkehrsversuch mit dem erweiterten Cityring wird in seiner jetzigen Form bis zum 31. März beendet. Einstimmig beschloss der Stadtrat, die Schleife von der Kaiserstraße über die Nassestraße anschließend abzuschaffen. Autos können künftig durchfahren, aber nur bis zum Kaiserplatz, nicht bis zum Hauptbahnhof.

Auf einen gemeinsamen Antrag hatte sich die Ratskoalition im Vorfeld der Sitzung nicht einigen können. Und so marschierten sie getrennt in einen Reigen von Änderungsanträgen und Einzelabstimmungen, in deren Verlauf zwischenzeitlich auch manchem „alten Hasen“ der Überblick zu verloren gehen drohte. „Ich muss das gleich noch mal reflektieren, was wir da gerade beschlossen haben“, stellte Oberbürgermeister Ashok Sridharan als Sitzungsleiter zu fortgeschrittener Stunde fest und erntete prompt Zustimmung.