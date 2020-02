Umstrittener Wohnkomplex : Vebowag muss Baupläne am Melbbad abspecken

Vebowag muss Baupläne am Melbbad abspecken

Bonn Am Melbbad sollte ein bis zu acht Geschosse hohes Gebäude mit knapp 100 Wohnungen entstehen. Doch das würde das Freibad schon nachmittags in den Schatten stellen. Jetzt soll die Vebowag als Bauherrin kleiner planen.

Die Vebowag muss ihr heftig umstrittenes Wohnbauprojekt am Melbbad umplanen. Der Gebäuderiegel mit knapp 100 Wohneinheiten an der Trierer Straße würde in der bisher vorgesehenen Dimension zu viel Schatten auf das Schwimmbad werfen, wie aus einer aktuellen Stellungnahme der Stadtverwaltung hervorgeht. Auch die Auswirkungen auf Kaltluftströme sind noch nicht ganz geklärt.