Kommunalwahl 2020 : Grüne wählen Katja Dörner zur OB-Kandidatin in Bonn

Grüne wählen Katja Dörner zur OB-Kandidatin in Bonn

Grünen-Politikerin Katja Dörner kandidiert als OB-Kandidatin in Bonn. Foto: picture alliance / dpa

Bonn Die Bonner Grünen haben am Freitagabend mit 91 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen die Bundestagsabgeordnete Katja Dörner einstimmig zur Oberbürgermeisterkandidatin für Bonn gewählt.

Dörner wird am 13. September nach bisherigem Stand gegen den amtierenden OB Ashok Sridharan (CDU) und SPD-Kandidatin Lissi von Bülow antreten. Im Beueler Rathaus hatte die 43 Jahre alte Grünen-Politikerin zuvor um die Zustimmung ihrer Parteifreunde geworben. In ihrer Rede betonte sie, zu einer der drängendsten Aufgaben gehöre es, dem Klimawandel auch in der Stadt zu begegnen.