Reaktionen auf Entscheidung : Fahrverbot-Absage in Bonn sorgt für Diskussion

Auf der Reuterstraße kommt es häufig zu Stau. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Reaktionen zur Entscheidung gegen Fahrverbote auf der Reuterstraße und dem Belderberg in Bonn fallen unterschiedlich aus - und liegen zwischen Erleichterung und Skepsis. Über die Konsequenzen herrscht Uneinigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rüdiger Franz und Andreas Baumann

Allgemeine Erleichterung und eine Portion Skepsis, so lassen sich die Reaktionen von Politik und Lobbyverbänden zur Vermeidung von Fahrverboten in Bonn kurz zusammenfassen.

Der ADAC begrüßt den geschlossenen Vergleich. Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC Nordrhein, erklärt dazu: „Entscheidend für den Erfolg ist, ob Maßnahmen wie Tempo 30 auf der Reuterstraße oder die Zuflussregelung mit einer Pförtnerampel den Verkehr flüssiger machen. Rückstaus und permanenter Stop-and-Go-Verkehr wären hingegen eine Katastrophe für die Umweltbilanz. In Köln sorgt die Pförtnerampel bisher für unerwünschten Ausweichverkehr und verlagert das Problem nur. Solche Fehler dürfen in Bonn nicht wiederholt werden.“

Lesen Sie auch Keine Fahrverbote in Bonn : Fragen und Antworten zur möglichen Pförtnerampel an der Reuterstraße

Die FDP begrüßt, dass die Fahrverbote vom Tisch sind, so Ratsherr Wilfried Löbach. Zurzeit nehmen an der Reuterstraße die gemessenen Werte für den Luftschadstoff NO 2 allein auf Grund der Änderung der Fahrzeugflotten stark ab, so dass eigentlich auch ohne zusätzliche Maßnahmen für 2020 mit dem Einhalten der Grenzwerte zu rechnen ist.

Ausruhen könne man sich auf dem Vergleich nicht, meint hingegen Brigitta Poppe-Reiners, Sprecherin der Ratsfraktion der Grünen. Aus Sicht ihrer Partei habe es sich gezeigt, dass die Einführung vom Tempo-30-Zonen ein zentrales Element sei, um Fahrverbote zu verhindern. Die Grünen fordern nun eine zügige Umsetzung des beschlossenen Maßnahmenpakets. Priorität sollte, so Brigitta Poppe-Reiners weiter, der Ausbau des Radwegenetzes und der zugehörigen Infrastruktur in Form von Mobilstationen mit Bike- und Car-Sharing sowie der Bau von geschützten Radabstellanlagen und Radstationen am Bonner Hauptbahnhof und am Bahnhof Bad Godesberg haben.

Lesen Sie auch Umleitung über Nordbrücke und Südbrücke : So soll der Verkehr von der Reuterstraße weggeleitet werden