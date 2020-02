Hochwasser in der Region : Rheinpegel in Bonn sinkt langsam wieder

Der Rhein tritt über die Ufer. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Der Rhein hat sein Bett verlassen und am Donnerstag seinen Höchststand erreicht. Seit dem Nachmittag sinkt der Pegelstand langsam wieder. Alle Infos zum Hochwasser gibt es hier.

Die Studenten in der Unibibliothek saßen am Mittwoch in der ersten Reihe: Wer morgens zum Pauken Platz nahm, konnte bis zum Abend verfolgen, wie der Rheinpegel von 6,60 auf rund 7,30 Meter stieg. Am Donnerstag wurde am Pegel Bonn die Marke von 7,40 Metern erreicht, seit dem Nachmittag sinkt er langsam weder. Der Anstieg des Rheinpegels verlief für manche rasanter als gedacht, wie die Studentinnen Wiebke und Mina berichteten. „Wir kamen raus und waren überrascht, wie schnell das geht“, erzählte Mina. Nach dem Lernen hatten es sich die beiden unter dem Rheinpavillon am Brassertufer bequem gemacht. Als die Füße dann aber nass wurden, wichen sie auf einen kleinen Hügel aus und packten Cracker und Brotaufstrich aus. „Dabei bekommen wir sogar noch die letzten Sonnenstrahlen ab.“

So idyllisch war es aber nicht überall entlang des Rheins. Für Huan Fu Zhang, der das Restaurant im Chinaschiff in Beuel betreibt, bedeutete der steigende Pegel erst einmal Arbeit. Sein herkömmlicher Steg stand längst unter Wasser, weshalb er einen Behilfssteig aus Baugerüsten bauen musste. „Das geht mittlerweile schnell, wir brauchen vielleicht anderthalb Stunden dafür“, sagte er. Da war es fast aufwendiger, die beiden Lichterketten an den Metallstangen zu befestigen und Lampen einzuschrauben. „Viele glauben das ist Deko, aber es ist tatsächlich eine Auflage, weil wir den Steg beleuchten müssen.“ Manch einer fremdelte trotzdem mit dem Gang übers Wasser, so wie eine koreanische Familie. Während Mutter und Kinder ins Restaurant gingen, blieb der Vater an Land. „Er hat sich das einfach nicht getraut“, erzählte Zhang.

Stadt Bonn räumt Rathenauufer

Die Stadt bereitete sich schon den ganzen Tag darauf vor, dass der Pegel an der Acht-Meter-Marke kratzen könnte. Der eigens eingerichtete Krisenstab koordinierte alle Maßnahmen, wozu auch die Räumung des Rathenauufers gehörte. Alle dort abgestellten Autos mussten so schnell wie möglich weg, weshalb es sogar eine Radiodurchsage gab. Zwölf parkende Autos schleppte die Stadt ab, Knöllchen hat jedoch niemand zu befürchten. „Die Halter müssen das Abschleppen nicht bezahlen. Die Autos sind ja abgeschleppt worden, um sie zu schützen“, sagte Markus Schmitz vom Presseamt. Die Autos seien auf einem städtischen Grundstück abgestellt worden, von wo sie abgeholt werden können. Etwa 40 Fahrzeughalter hatten Glück: Das Ordnungsamt konnte sie ermitteln und kontaktieren, sodass diese ihre Autos selbst wegfahren konnten.

Auch bei den Tiefbauern Jörg Göbel und Marco Spörl musste es unterhalb des Alten Zolls schnell gehen. Sie sind seit einigen Tagen damit beschäftigt, die Gullys auf der Fahrbahn zu erneuern. „Einen hatten wir gerade aufgemacht, als die Hochwasserwarnung kam“, erzählte Göbel. Hätten sie den Gully, der das Regenwasser in die Kanalisation leitet, nicht rechtzeitig geschlossen, hätte das einfließende Hochwasser die Kanäle fluten können. Deshalb werden die Gullys entlang des Rheins bei Hochwasser auch mit speziellen Kunststoffmembranen abgedichtet, so wie es der Hochwasserschutzplan der Stadt vorsieht. An einer anderen Uferbaustelle in Höhe der Hatschiergasse hatten die Planer ebenfalls vorgesorgt: Die mehrere Meter tiefe Baugrube ist mit Spundwänden gesichert, sodass kein Wasser durch das Erdreich eindringen kann.

Lesen Sie auch Katastrophenschutz in der Region : So schützt sich der Rhein-Sieg-Kreis vor Hochwasser

Egal wo der Rhein über die Ufer tritt: Er zieht immer Hochwassertouristen an. Viele Bonner nutzten den sonnigen Mittwoch für einen Spaziergang am Fluss – zumindest da, wo man noch gehen konnte. Denn an den meisten Stellen war die Promenade überflutet. Auch wenn das Wasser flach ist, wird davon abgeraten, es zu betreten. „Da geht es um die reine Sicherheit, es können sich überall Strömungen befinden, die man nicht direkt erkennt“, erklärte Wilhelm Deitermann, Pressesprecher des NRW-Umweltamtes. Zudem würden sich durch das Oberflächenwasser, das an vielen Stellen hereingespült wird, mehr Keime im Rhein befinden. „Das ist aber ungefährlich, solange man es nicht trinkt.“

Linie 66 wird ab Clemens-August-Straße getrennt

An der Rheinallee in Königswinter mussten zahlreiche Gebäude mit Bretterwänden und Sandsäcken vor den braunen Fluten gesichert werden. Am Mittwoch ab 11 Uhr war die Straße ab der Einmündung Clemens-August-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Stadtbahnlinie 66 stellte ab 12 Uhr ab der Haltestelle Clemens-August-Straße den Bahnverkehr nach Bad Honnef ein. Die Stadtwerke Bonn setzen ersatzweise Busse ein.

#Hochwasser. Ab sofort fährt die Linie 66 nur noch bis Königswinter Clemens-August Straße.Zwischen Bad Honnef und Königswinter fährt ein Bahnersatzverkehr mit Bussen für Sie. ek (12:05) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) February 5, 2020

In Bad Honnef wurde der Fußweg der Rheinpromenade zwischen der Brücke Am Spitzenbach und dem Mühlenweg gesperrt. Später ging dann auch an der Unterführung Am Steinchen nichts mehr. Das Ordnungsamt der Stadt, die Freiwillige Feuerwehr, das Abwasserwerk und die Honnefer Bäder hielten angesichts der Entwicklung der Pegelstände engen Kontakt.

Den ganzen Dienstag und den Mittwochvormittag war ein Hausmeister-Service mit mehreren Mitarbeitern in Königswinter damit beschäftigt, die Fassade des Gebäudes Rheinallee 9, in dem sich das Baynunah Hotel Drachenfels und das Restaurant-Café Rheinpromenade sowie zahlreiche Eigentumswohnungen befinden, mit Brettern und Sandsäcken gegen das Hochwasser abzudichten.

Foto: Feuerwehr VG Linz am Rhein 76 Bilder Fotos vom Hochwasser in Bonn und der Region.

„Wir verhindern, dass das Wasser in die Tiefgaragen eindringt“, sagte Mitarbeiter Kevin Baum. In zwei weiteren Objekten, für die das Unternehmen zuständig ist, wurden die Keller geflutet und das Wasser abgepumpt. Nebenan verfolgte Heinz Kremer, dessen Frau Heike Ottersbach die H& H Wein- und Bierwirtschaft betreibt, die Hochwasserprognosen im Fernsehen und führte genau Protokoll.

„Bei einem Pegel in Oberwinter von 6,70 Metern müssen wir die Theke und die Möbel nicht wegschaffen“, sagte er. Zuerst seien 6,90 Meter angekündigt worden, dann nur 6,70 Meter. Kremer stand deshalb in ständigem Kontakt mit einer Bad Honnefer Möbelspedition, die das Lokal innerhalb von zwei Stunden komplett räumen kann. Vor zwei Jahren im Januar musste man das sogar zweimal. Der höchste Pegel in Oberwinter hatte damals bei 7,41 Metern gelegen.

In Unkel stand die Rheinpromenade unter Wasser. Die Bundesstraße 42 war streckenweise nicht befahrbar, Bahnunterführungen liefen voll. Überflutet waren unter anderem die Ortseinfahrten nach Kasbach und Leubsdorf sowie die Unterführung zum Burgplatz in Linz.

22 Bilder Hochwasser 1920 und 1995 in Bonn und der Region.

Gelassen reagierten die Anlieger auf die Überflutung der Uferpromenaden in Remagen, Kripp und Bad Breisig. In Kripp leckt der Rhein an den Terrassenstufen des Hotels Rhein-Ahr, der Radwanderweg ist komplett geflutet. „Nichts zum Aufregen“, sagte eine Anliegerin in Kripp. Sie wohnt gegenüber der Fähre und kennt den Strom: „Wenn die Garagen volllaufen, macht das nichts. Die Sauerei kommt erst dann, wenn das Haus dran ist.“ Davon ist das derzeitige Hochwasser jedoch noch einen Höhenmeter entfernt. Die Kripperin ist wie viele ihrer Nachbarn „Profi“ im Umgang mit dem Rhein, kennt seine schönen und eben auch weniger schönen Seiten. „Wer hier wohnen will, der muss das wissen.“

Der Höchststand der Ahr ist bereits vorüber. Mit 1,61 Metern am Pegel Altenahr gab die Ahr am Dienstag lediglich ein kurzes Gastspiel auf dem Parkplatz an der dortigen Winzergenossenschaft. Mehr nicht. Den Notfallplan für Hochwasser des Rheins hat die Stadt Niederkassel aktiviert. „Wir bereiten uns auf die acht Meter vor, die für das Wochenende vorhergesagt sind“, sagte Stadtsprecher Markus Thüren. Dazu gehöre etwa, dass Absperrungen an den Promenaden eingerichtet und Parkplätze gesperrt würden. Über die Ufer getreten ist an einigen Stellen auch die Sieg. In der Siegaue waren zum Teil die Wege überschwemmt.

Der Bauhof der Stadt Sankt Augustin hatte bereits am Dienstag alle Wege zur Sieg gesperrt und davor gewarnt, die Absperrungen zu umgehen. Die Stadt Siegburg sah dafür am Mittwoch noch keinen akuten Handlungsbedarf. „Der Pegel Eitorf wird von den Mitarbeitern des Umweltamts im Blick gehalten“, sagte Björn Langer, Sprecher der Stadt. Das Sieghochwasser sei noch relativ kleinräumig und könne gut umgangen werden. Zudem gebe es die Tendenz, dass die Pegel wieder fielen. Langer: „Sollte sich an der Situation etwas ändern, wird natürlich reagiert. Zudem gebe es tendenziell fallende Pegel. „Sollte sich an der Situation etwas ändern, wird natürlich reagiert.“

Fähren stellen vorübergehend Betrieb ein

Die Fähre Bad Godesberg-Niederdollendorf stellte am Mittwoch um 13 Uhr den Betrieb ein. „Wegen des steigenden Pegels, aber auch weil sehr viel Treibholz unterwegs ist“, sagte ein Mitarbeiter. Der Fährverkehr zwischen Remagen und Erpel sowie Remagen-Kripp und Linz ist ebenfalls unterbrochen. Das Hochwasser war in der Nacht zum Mittwoch schneller gestiegen als erwartet. Die Personenfähre „Nixe“ fuhr bereits seit Dienstag nicht mehr, am Mittwoch musste auch die Autofähre den Betrieb einstellen. „Ein sicherer Fährbetrieb ist erst ab einem Pegelstand von 7,15 Metern (Pegel Andernach) mit fallender Tendenz möglich“, so Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH. Die „Nixe“ zwischen Remagen und Erpel kann erst wieder bei einem Pegel von 6,40 Meter fahren.

Vom Hochwasser betroffen ist auch die Rheinfähre zwischen Niederkassel-Mondorf und Bonn-Graurheindorf, die ebenfalls nicht mehr fährt. „Wir stellen den Betrieb ab einem Pegel von 6,40 bis 6,50 Meter (Bonner Pegel) ein“, sagte Ingo Schneider-Lux, Leiter Fährbetrieb der Lux-Werft und Schifffahrt GmbH in Mondorf. Dann sei auch das Anlegen an der Hochwasser-Rampe im Mondorfer Yachthafen nicht mehr möglich. „Wir schauen, was an Treibgut den Rhein runterkommt. Und es kommt gerade eine Menge runter.“