Casting-Show DSDS : 21-jährige Bonnerin singt bei „Deutschland sucht den Superstar“

Bonn Die Sängerin Camelia Bagherian muss am Samstag Dieter Bohlen und die Juroren der Casting-Show überzeugen. Im Netz hat sie bereits eigene Songs veröffentlicht.

Camelia Bagherian singt in ihren Balladen über Depressionen, Ängste und ihren Vater – den sie nie kannte. In der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) erhält die 21-Jährige die Chance, ihr musikalisches Talent zu beweisen. Am Samstag ist sie um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Am Tannenbuschgymnasium machte Bagherian, die iranische und ägyptische Wurzeln hat, 2017 ihr Abitur und studierte danach Tourismuswirtschaft. Sie wohnt gemeinsam mit ihrer 14 Jahre älteren Schwester in Poppelsdorf. Mit dieser ist sie ein Herz und eine Seele. „Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen“, betont die Sängerin. Die Schwester war es auch, die ihr Mut machte, sich bei DSDS zu bewerben. „Ich sehe die Show als Chance, um mir Gehör für meine eigene Musik zu schaffen“, sagt Camelia.

Wenn sie selber Songs schreibt, bevorzugt Bagherian emotionale Balladen, in denen sie ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet. Hierbei versteht die Musikerin es, Inhalte gefühlvoll zu vermitteln. Ein Lied, das sie ihrem Vater widmete, hat mittlerweile auf Youtube über 10.000 Klicks. Mit Textpassagen wie „I should have known better that you’re a deceiver, should have listened to my mother.” („Ich hätte besser wissen müssen, dass du ein Betrüger bist, hätte auf meine Mutter hören sollen.“) thematisiert sie das schwierige Verhältnis zu ihm.