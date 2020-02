Gasaustritt in Bonn : Meßdorfer Straße in Dransdorf wird um 17 Uhr wieder freigegeben

Keine Einfahrt möglich ist aus Richtung Dransdorf aktuell in die Meßdorfer Straße. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Die Meßdorfer Straße in Bonn-Dransdorf wird am Freitagnachmittag um 17 Uhr wieder freigegeben. Dort musste eine Gasversorgungsleitung repariert werden. Solange die Sperrung andauert, müssen Autos und Busse noch Umleitungen fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens und Laszlo Scheuch Redakteur Online

Wie der Energieversorger Bonn Netz am Freitag mitteilte, wurde die Leitung in Höhe von Hausnummer 2 der Meßdorfer Straße repariert, so dass die Straße gegen 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden könne.

Solange die Sperrung noch andauert, müssen die Busse der Linien 610, 611, 630 und N 9 einen Umweg über die Grootestraße und die K12 nehmen, ehe sie in Höhe Oedekoven über die Straße Wegscheid wieder in Richtung Lessenich abbiegen können – in Richtung Dransdorf verkehren die Busse auf umgekehrtem Wege. Anlieger können aus Fahrtrichtung Lessenich bis zur Baustelle vorfahren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Lessenich sollten für den Weg nach Dransdorf ebenfalls über die K12 ausweichen.

Wegen Arbeiten an einer Gasleitung sperren die SWB die Meßdorfer Straße in Bonn. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Netz hatte die Zufahrt in die Meßdorfer Straße am Donnerstagnachmittag gesperrt, nachdem bei einer routinemäßigen Überprüfung ein Gasleck entdeckt worden war. Da es sich bei der Leitung um eine Gashauptleitung handelte, musste diese sofort kontrolliert und repariert werden.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Daher richteten die SWB kurzfristig gegen 15 Uhr eine Baustelle auf der Meßdorfer Straße ein. Wie SWB-Sprecher Michael Henseler mitteilte, konnte nach einer ersten Begutachtung eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden, die Straße musste jedoch an der Gasleitung zur Kontrolle aufgerissen werden. Die Baustelle hatte höchste Priorität, weil sie der höchsten Gefahrenklasse eingeordnet wurde. Aus Sicherheitsgründen standen deshalb in direkter Nähe ein Feuerlöscher sowie ein Gasmessgerät. Letzteres zeigte kontinuierlich 0 Parts per million an – sprich: keine messbare Gaskonzentration in der Luft.

Um ein solches Leck zu finden, geht ein Fachmann mit einem Spezialgerät über den Boden. Das ist optisch vergleichbar mit einem Bodenwischer, allerdings steckt in ihm jede Menge Technik. Nimmt der Apparat eine Gaskonzentration wahr, piept es. Da der Kontrolleur von einer Fremdfirma kommt, informierte er die SWB, die wiederum ihre Fachleute zum Einsatzort schickten. Mit zwei Warnschildern, auf denen „Arbeiten an Gasleitungen“ stand und die eine durchgestrichene Zigarette zeigten, machten die SWB-Leute auf die Situation vor Ort aufmerksam.