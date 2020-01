Verkehrsplanung : Bonner Politiker widersprechen der Stadt beim Nahverkehr

BONN. Die Stadtwerke Bonn bieten Hilfe bei der Verkehrsplanung an, doch die Stadtverwaltung lehnt trotz eigenem Personalmangel ab. Grüne, SPD und Verkehrsclub halten das für falsch.

Beu, auch Mitglied des Aufsichtsrates von SWB Bus und Bahn, sagte dazu: „Dass die Stadtverwaltung, die an die Tarife des öffentlichen Dienstes gebunden ist, in nicht wenigen Bereichen Schwierigkeiten hat, alle vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Stellen zeitnah und qualifiziert zu besetzen, ist Realität.“ Deshalb sei es sinnvoll, angebotene Hilfen einer städtischen Gesellschaft anzunehmen, die zu einer Beschleunigung der Bearbeitung bei wichtigen Themenfeldern führen könnten.

Die Stadtverordnete Gabi Mayer (SPD), ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der SWB Bus und Bahn, findet die deutlich ablehnende Reaktion der Stadtverwaltung auf das Angebot der Stadtwerke „schwierig“. „Es sollen Aufgaben und Themen vorangebracht werden, die insbesondere aus Gründen des Personalmangels in der Verwaltung derzeit nicht geleistet werden können.“ Eine gesetzliche Regelung, die keine externe Auftragsvergabe erlaubt, sei ihr nicht bekannt. Die SWB sei eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Die Verwaltung könne deshalb nach ihrer Einschätzung auch Planungsaufgaben an ihre Tochter übertragen. „Das wird bei Werbeverträgen, bei Fahrradmietsystemen und Schwimmbädern doch auch gemacht. Verkehrsplanung ist sicher keine hoheitliche Aufgabe. Und am Ende entscheidet der Rat.“ In der Bundesverwaltung sei es längst üblich, eigene Gesellschaften zu gründen, die auf der Basis von Dienstleistungsvereinbarungen und Verträgen komplette Aufgabenstränge übernehmen würden. Das jahrelange Warten auf Vorschläge der Verwaltung bei Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen, müsse ein Ende haben.