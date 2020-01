Ermittlungen abgeschlossen : Akte zur Geisterfahrt der Linie 66 liegt bei Staatsanwaltschaft

Bonn Nach der führerlosen Fahrt der Linie 66 von Siegburg nach Bonn hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. Die Stadtwerke sagen zu einer vermeintlichen Entlassung des Fahrers derzeit nichts.

Fahrer wird nicht mehr eingesetzt

Nach gefährlicher Geisterfahrt in Bonn : Kritik an der Sicherheit der Linie-66-Bahnübergänge

Unterdessen gehen auch bei den Behörden die Untersuchungen weiter. Die Bezirksregierung Düsseldorf untersucht als Technische Aufsichtsbehörde die führerlose Fahrt. Dort gab es nach Angaben von Pressesprecherin Dagmar Groß am Montag keinen neuen Sachstand. Derzeit seien die Mitarbeiter noch dabei, die in Bonn gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten. „Ziel ist es, zu prüfen, ob durch technische oder organisatorische Verbesserungen ein derartiger Vorfall in Zukunft möglichst vermieden werden kann, die Bahnen noch sicherer werden können. Dies dauert noch an“, so Groß.