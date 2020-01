Kommentar zur Bonner Reuterstraße : Tempo 30 ist eine Entlastung für die Anwohner

Auf der Reuterstraße blitzt die Stadt: Nach der Einführung von Tempo 30 kamen an einem Tag 311 Tempo-Verstöße zusammen. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Ob Tempo 30 auf der Reuterstraße zu einem Rückgang des Schadstoffausstoßes führt, muss sich noch zeigen. Die Stadt täte jetzt schon gut daran, die Ampelschaltung anzupassen, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Ein Kommentar.

Über Sinn und Unsinn von maximal 130 Stundenkilometern auf Autobahnen lässt sich gut streiten – aber auch über Tempo 30 in Innenstädten. Die Debatte ist aber schon viel älter, als man durch den neuerlichen Vorstoß aus Umweltschutzgründen meinen mag. 1983 führte die Stadt Buxtehude bei einem Modellversuch Tempo 30 in der City ein. Damit sich die Autofahrer an die ungewohnte Geschwindigkeit gewöhnten, verengten die Planer die Fahrbahn mit Blumenkübeln. Das angedachte Ziel wurde erreicht: Es gab tatsächlich weniger Unfälle.