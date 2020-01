Prozess in Bonn : Mann gesteht Messerattacke auf schwangere Ex-Freundin

Prozess in Bonn

Bonn/Siegburg Ein 27-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Bonner Landgericht verantworten. Am ersten Prozesstag räumte er ein, im Juli vergangenen Jahres in Siegburg seine schwangere Ex-Freundin mit einem Messer angegriffen zu haben.

Ein halbes Jahr nach einem folgenschweren Angriff auf eine schwangere 19-Jährige hat der Angeklagte am Montag vor dem Bonner Landgericht ein Geständnis abgelegt. „Alles, was ich ihr angetan habe, tut mir unendlich leid“, sagte der 27-Jährige. „Ich bereue die Tat zutiefst. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie nur verletzen, ich hatte soviel Wut und Frust in mir.“