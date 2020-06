Bonner Bäderkonzept : Gutachten soll den Streit um das Frankenbad beilegen

Im Stadtbezirk Bonn prüft die Stadt nur die Sanierung des Frankenbads. Auf SPD-Antrag ist ein Neubau am Römerbad vom Tisch. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Der Bonner Stadtrat beschließt die Neuordnung der Bäderlandschaft, jeder Stadtbezirk soll ein Bad erhalten. Für das Frankenbad wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach langer Debatte hat der Stadtrat am Donnerstagabend einen Rahmenplan für die Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft beschlossen. Er folgte mit Mehrheit dem Verwaltungsvorschlag, in jedem Stadtbezirk ein Hallenbad, ein Freibad oder ein Kombibad entweder neu zu bauen oder durch Modernisierung zu erhalten. Damit liegt nach Jahrzehnten des politischen Ringens erstmals ein Planungsentwurf vor, mit dem in seinen Grundzügen alle Fraktionen einverstanden sind.

Der größte Dissens bestand in der Frage, ob die Verwaltung für den Bonner Stadtbezirk bloß die Sanierung des Frankenbads oder auch den Neubau einer Schwimmhalle auf dem Gelände des Römerfreibads zu prüfen hat. In diesem Punkt setzte sich die SPD mit einem Antrag durch, nur ein Gutachten für das Frankenbad in Auftrag zu geben und keines für den Neubau. „Es muss vorangehen mit den Bonner Bädern“, betonte SPD-Ratsfrau Gabi Mayer.

Der Rahmenplan Bäder Das sind die Pläne der Stadtverwaltung Stadtbezirk Bonn: Die Verwaltung soll nun die Sanierung des denkmalgeschützten Frankenbads prüfen. Die Grobschätzung für die Kosten liegen bei 35 Millionen Euro, angedachter Baustart ist 2025. Die Stadt will außerdem die Schwimmhalle im Sportpark Nord sanieren und um ein Lehrbecken erweitern (15 Millionen, ab 2023). Stadtbezirk Beuel: Ein 25 mal 72 Meter großer Neubau auf dem Parkplatz des Ennertbades mit Lehr- und 25-Meter-Becken (20 Millionen, ab 2027) soll die Beueler Bütt ersetzen. Die Bütt soll abgerissen, das Grundstück für geförderten Wohnungsbau verkauft werden. Stadtbezirk Godesberg: Das seit 2016 geschlossene Kurfürstenbad soll abgerissen und am selben Standort durch einen Neubau mit Mehrzweck- und Lehrbecken ersetzt werden (15 Millionen, ab 2022). Stadtbezirk Hardtberg: Die Sanierung und Modernisierung des Hardtbergbades ab 2021 hat der Rat schon beschlossen. Die Investition läge dann laut Stadt bei 30 Millionen Euro. kph

Für Mehrheit im Rat ist Erhalt des Frankenbads unverzichtbar

Neben der SPD stellten auch Linke und Grüne heraus, dass der Erhalt des denkmalgeschützten Frankenbads für sie unverzichtbar sei. Der Bürger Bund Bonn (BBB) unterstützte die Frankenbad-Sanierung ebenso. Johannes Schott vom BBB regte an, während der Sanierung eine Traglufthalle im Melbbad zu prüfen. Klar ist nun nämlich, dass in dieser Zeit eine Ersatzlösung her müsste.

Vor der Entscheidung bezeichnete Gordon Land (CDU) einen Verzicht auf die Prüfung am Römerbad „als tollkühn“. Die Stadt habe bei der Beethovenhalle „schmerzliche Erfahrungen“ machen müssen. „Sich einer ergebnisoffenen, objektiven Variantenprüfung zu verweigern, ist primär aus fiskalischen Gründen unverantwortlich“, erklärten am Freitag Gunnar Gmilkowsky, Georg Schäfer und Jürgen Wehlus, die sich für die Römerbad-Prüfung ausgesprochen hatten. Florian Bräuer von der FDP sagte im Rat, es sei „absurd“, keine Alternative zu erwägen.

Hartwig Lohmeyer (Grüne) betonte allerdings, dass die Hochwassergefahr am Römerbad aus seiner Sicht „schwierig“ sei. Und Jürgen Repschläger (Linke) vertrat die Auffassung, „dass die Kostensteigerungen der Beethovenhalle nicht auf alle Ewigkeiten dafür stehen können, künftig keine denkmalgeschützten Gebäude mehr zu sanieren“.

Geschätzte Kosten bis 2030 liegen bei rund 130 Millionen

Die Stadtverwaltung beziffert die Kosten für die Umsetzung des Bäderkonzepts bis 2030 auf etwa 130 Millionen Euro. Bisher stehen über die Bäderpauschale 26 Millionen Euro im Haushalt. Die Investitionskosten sind nur Grobschätzungen. Mit Ausnahme des Hardtbergbads liegen für die anderen Badprojekte noch keine Vorplanungen vor.