Abstimmung denkbar knapp : Stadt Bonn prüft nur Sanierung des Frankenbads

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einen SPD-Antrag beschlossen, nur die Sanierung des Bonner Frankenbads prüfen zu lassen. Foto: Benjamin Westhoff

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einen SPD-Antrag beschlossen, nur die Sanierung des Bonner Frankenbads prüfen zu lassen. Die von der Verwaltung vorgeschlagene, von CDU und FDP unterstützte, Prüfung eines Hallenbad-Neubaus am Römerbad als mögliche Alternative wird es also nicht geben.