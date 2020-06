Vermeintliches Schreiben der Stadt Bonn : Anwohner der Viktoriabrücke erhalten gefälschten Bürgerbrief

Bonn Anwohner der Viktoriabrücke haben in Zusammenhang mit deren Sperrung einen gefälschten Bürgerbrief erhalten. Das Schreiben gibt vor, ein Brief der Stadt Bonn zu sein - und irritiert mit Falschaussagen.

Die Viktoriabrücke in Bonn wurde am frühen Freitagmorgen wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Anwohner erhielten in diesem Zusammenhang einen vermeintlichen Bürgerbrief, der über die Sperrung informiert. Tatsächlich handelt es sich bei dem Schreiben um eine Fälschung, wie der GA auf Anfrage bei der Stadt Bonn erfuhr. Der Brief enthält falsche Angaben und stammt nicht von der Stadt Bonn.