Bauarbeiten seit Freitag : Sperrung der Viktoriabrücke sorgte in Bonn für Stau

Bonn Die Viktoriabrücke ist seit Freitag für elf Tage wegen Bauarbeiten gesperrt. Der komplette Verkehr dort ist eingestellt, und der Flughafenbus SB60 wird umgeleitet. Das erwartete Chaos im Berufsverkehr kam später als erwartet - aber es kam.

Zeitweise ging in der Bornheimer Straße nichts mehr. Das lag auch daran, dass es auf den von der Stadt empfohlenen Umleitungsstrecken (Endenicher Straße, Auf dem Hügel, Am Propsthof sowie über die A565 ab Anschlussstelle Endenich bis zur Abfahrt Tannenbusch) Behinderungen gab. So arbeiten die Stadtwerke am Lievelingsweg an der Fernwärmeleitung und blockieren teilweise die Fahrbahn. Der Verkehr wird in beide Richtungen über zwei enge Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. An diesem Nadelöhr haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder lange Staus gebildet. Bei hohem Verkehrsaufkommen stehen die Fahrzeuge mitunter bis in die Autobahnabfahrt Tannenbusch hinein und damit auf einer der empfohlenen Ausweichstrecken.