Krise bei Essener Warenhauskette : Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filiale in Bonn

Die Bonner Karstadt-Filiale soll den Einsparungen des Essener Warenhauskonzerns zum Opfer fallen. Foto: Barbara Frommann

Bonn Die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will in der Region mindestens fünf Standorte in der Region schließen. Betroffen ist auch die Karstadt-Filiale in Bonn.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralf Arenz

Galeria Karstadt Kaufhof schließt in der Region mindestens fünf Warenhäuser. Nach Informationen der Gewerkschaft Verdi in Abstimmung mit den Betriebsräten vor Ort ist betroffen der Kaufhof im Rhein-Center in Köln-Weiden. Außerdem werden die Karstadt-Filialen in Bonn und Gummersbach geschlossen, sowie die Kaufhof-Häuser in Brühl und Leverkusen. Insgesamt etwa 370 Mitarbeiter sind betroffen. Das Schicksal von Karstadt Sport in der Kölner Innenstadt entscheidet sich im Laufe des Tages. Hier werde noch verhandelt, hieß es.

Und auch weitere Häuser in der Region könnten noch betroffen sein. Insgesamt schließt der angeschlagene Warenhaus-Konzern in NRW nach den Angaben 20 Häuser. Definitiv erhalten bleiben die Häuser in der Hohe Straße in Köln, in Köln-Nippes sowie Karstadt in der Breite Straße in Köln sowie die Filiale in Düren.

Bundesweit mache der Warenhaus-Konzern maximal 62 Filialen zu, so Verdi. Das treffe rund 6000 Beschäftigte. In viertägigen Verhandlungen sei aber der vom Unternehmen geplante Personalabbau von zehn Prozent auf der Fläche der verbleibenden Filialen verhindert worden. Auch wollte die Unternehmensleitung ursprünglich 80 von 172 Filialen schließen.

Für Abfindungen bei Entlassungen finden die von den Betriebsräten ausgehandelten Sozialpläne Anwendung. Die von Schließungen Betroffenen werden laut Verdi auf ihren Wunsch für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung überführt.